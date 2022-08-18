Batman’da su analiz raporları açıklandı

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık yapılan su analiz raporları bundan böyle Batman Belediyesi internet sitesinden düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ay şehrin farklı bölgelerinden belirli periyotlarla alınan su numuneleri Batman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarları’nda inceleniyor. Batman’a verilen suyun kalitesinin vatandaşlarca şeffaf bir şekilde görebilmelerine olanak sağlanıyor.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon (BASKİ) Müdürlüğü, çeşitli spekülasyonların da önüne geçileceğini belirtti. Belediye, “Vatandaşları tedirgin edecek söz ve söylemlerde bulunanlar hakkında idari cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, sularımız 7 gün 24 saat kontrol edilmektedir. Resmi yolla yapılacak açıklamaların dışında vatandaşlarımız sosyal medya veya söylentilere kesinlikle itibar etmesinler” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlar, su analiz raporlarına Batman Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ‘su analiz raporları’ bölümden ulaşabilecekleri belirtildi.