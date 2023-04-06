Batman’da STK’lar Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınadı

Batman’da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve üyeleri İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı kınamak için Gülistan Caddesinde bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırı düzenlenmesi Batman’da Müslümanlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Yapılan saldırıyı kınamak amacıyla vatandaşlar STK’lar öncülüğünde Gülistan Caddesinde toplandı. İsrail’in Müslüman coğrafyasına saplanan hançer olduğunu belirten Memur-Sen Batman İl Başkanı Şehmus Önlü, “Müslümanların özgürlüğü işgal altındadır. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki, Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa’nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altında olması Araplarla İsrailliler arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te Filistin toprakları da tüm Müslümanlarındır. Filistin’e İslam coğrafyasının tam kalbine hançer gibi saplanan İsrail, bölgede yaşanan kaosun terör olaylarının iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Biz biliyoruz ki bugün Siyonizm’in her türlü fesadı yeryüzüne yayılabiliyor. Bu onların gücünden değil Müslümanların parçalanmışlığından kaynaklanmaktadır. İbadet ederken terörist İsrail askerleri tarafından silah darbeleriyle zulme uğrayan Müslüman kardeşini gördüğü halde harekete geçmeyen, Mescid-i Aksa’ya postallarıyla girip mahremimizi çiğneyen İsrail’i görüp de öfke duymayan, baş örtüsü çekilerek camiden sürüklenerek çıkartılan Müslüman kardeşimizin çığlıklarını duyduğu halde tüm Müslüman ülkeleri göreve çağırmayan bir insan imanını vicdanını sorgulamalıdır” dedi.

Kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.