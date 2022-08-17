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Batman’da staj gören öğrencilere iş güvenliği eğitimi verildi

Batman Belediyesi, farklı birimlerde staj eğitimi alan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında teorik ve pratik eğitim verdi.

BATMAN 17.08.2022, 16:31
Batman’da staj gören öğrencilere iş güvenliği eğitimi verildi

Batman Belediyesi, farklı birimlerde staj eğitimi alan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında teorik ve pratik eğitim verdi.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimince belediyede staj gören öğrencilere İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim verildi. Batman Belediyesi konferans salonunda verilen eğitimden toplam 250 öğrenci faydalandı. İş yerlerinde muhtemel kazalara karşı alınacak tedbirlerin de anlatıldığı eğitimde; iş kazası, meslek hastalıkları, iş yerinde alınacak tedbirler, öğrenci hak ve sorumlulukları gibi konularda bilgi paylaşıldı.

Verilen eğitimin ardından teste tabi tutulan öğrencilere iş güvenliği sertifikası verildi.

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