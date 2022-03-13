Batman’da sığır besicilerine ücretsiz suni tohumlama desteği

Batman’da Tarım İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından sunulan ve kabul edilen proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Sason ve Kozluk ilçelerindeki sığır yetiştiricilerine ücretsiz suni tohumlama desteği sunuluyor.

Sığır yetiştiricilerine daha iyi ırkı elde edebilmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında 300 Türk lirası olan suni tohumlama, yetiştiricilere ücretsiz sunulacağını belirten Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Durmaz, sunulan bu proje sayesinde yetiştiricilerin ek destek alacaklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın suni tohumlama projesi kapsamında İl Tarım Müdürlüğünün desteğiyle Sason ve Kozluk ilçelerinde ücretsiz suni tohumlama uygulaması başladığını aktaran Durmaz, “Yerel hayvanların ve kültür ırkı hayvanların suni tohumlama yapılmasıyla saf ırk dediğimiz daha verimli olan bir ırk elde edilmesi amaçlanıyor. Yetiştiricilerimizin adreslerinin uzaklığına bakılmaksızın en uzaktaki üreticimize de ulaşılarak ücretsiz tohumlama imkanı sunuluyor” dedi.

“Yetiştirici 800 TL destek alabilecek”

Talep eden yetiştiricilerin sadece ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapmasının yeterli olduğunu kaydeden Durmaz, "Suni tohumlama yöntemiyle elde eden saf ırkta ’Brusella’ ve benzeri hastalıklar olmaz. Yetiştiricilerimiz aldıkları küpeleme desteğine ek olarak yeni destekler alarak toplamda 800 TL destekleme alabilecek. Yetiştiricilerimiz için çok kazançlı bir proje. Bütün yetiştiricilerimizin bu projeden faydalanmasını istiyoruz. Emeği geçen ve bizlerden desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımıza ve İl Tarım Müdürümüze teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.