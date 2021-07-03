Batman’da sıcaktan bunalan çocuklar, fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı

Batman’da aşırı sıcaklıktan bunalan çocuklar kıyafetleri ile birlikte kentin farklı noktalarında belediyenin renkli süs fıskiyelerinin altında serinlemeye çalıştı.

Batman’da artan sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi. Her geçen gün daha da aratan sıcaklıkta bunalan bazı çocuklar, ailelerinin ve çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden serinlemeye çalıştı. Çocuklar, belediyenin yaptığı açılıp kapanan ışıklı süs fıskiyelerinin altında kıyafetleri ile birlikte girerek serinlemesi dikkat çekti. Elektrik kaçağı olma riskine aldırış etmeyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden suda oyun oynadığı görüldü.