Batman’da seyir halindeki tır alev topuna döndü

Batman’da seyir halindeki tırın kupa kısmında başlayan yangın tüm aracı sardı. Alev topuna dönen tır itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sularında Batman-Kozluk karayolu Kahveci yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 Y 4535 plakalı tırın kupa kısmı bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede tüm araca yayılan yangında tır alev topuna döndü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güçlükle söndürülen tır kullanılamaz hale gelirken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangından sonra kapanan karayolu, jandarma ekipleri tarafından tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.