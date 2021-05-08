Batman’da semt pazarları pandemi koşularında açıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine pazar yerleri genelgesi gönderilmesinin ardından Batman’da, pazarcılar tezgahlarını pandemi kurallarına göre açtı.

Batman’da 17 mahallede açılan semt pazarları pandemi koşularına uygun satışlarını yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Pazar Yerleri" konulu genelge gereği tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri pazarlar açık olacak. Genelgeyle, saat 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar esnafı hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını sosyal mesafeli olarak açtı. Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarını dolaşarak pandemi kuralarına uygun vatandaşları uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri semt pazarında korona virüse karşı tüm tedbirleri alarak denetimlerini sürdürdü.