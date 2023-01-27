Batman’da şehitler için mevlit okutuldu

Üç Ayların başlaması ve Regaip Kandili nedeniyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkan Yardımcısı Esat Ekremoğlu tarafından tüm şehitler için mevlit okutulup dua edildi.

Şehitler için düzenlenen mevlit programı öncesinde şehit ailelerini evinde ziyaret ederek Kur’an’ı Kerim hediye edip programa davet eden Esat Ekremoglu, "Şehitlerin emaneti olan şehit yakınlarının yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlere ve ebediyete göç etmiş gazilere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.