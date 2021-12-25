Batman’da şehit yakınlarına vefa ödlü verildi

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Toç Bir-Sen temsilcileri, 2021 vefa ödülünü şehit yakınları, gazi ve güvenlik korucularına verdi.

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten şehit yakınları ve gazilerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinde, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Batman Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Şube Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı ve Başkan yardımcısı İrfan Kavak, güvenlik korucuları, şehit yakınları ve gazilere vefa ödülü verdi. Aldıkları vefa ödülünü bu topraklarda can veren bütün şehit ve kahraman gaziler adına teslim aldığını ifade eden Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, sendika temsilcilerine teşekkür etti. Batman Toç Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Sıddık Aslanlı’da yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliği uğuruna bu topraklarda şehit düşen kahramanlarımıza ülke olarak borçlu olduğumuzu belirterek, en iyi ödüllere laik olduklarını söyledi.