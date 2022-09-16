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Batman’da savcı intihar girişiminde bulundu
Batman’a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulundu.
BATMAN 16.09.2022, 15:12
Batman’a yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y., öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesine yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı A.S.Y. (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde silahı ile kafasına sıktığı kurşunla ağır yaralandı. A.S.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen A.S.Y.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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