Batman’da rütbe terfi töreni düzenlendi

Batman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Törene Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, polis ve aileleri katıldı. Törene katılan Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, terfi alan personellere yeni rütbelerini taktı. Rütbe alanları tebrik eden Vali Canalp, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Rütbe terfi töreni polis korosu dinletisi ile son buldu.