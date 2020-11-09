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Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

BATMAN’DA OTOBÜSÜN ARKASINA TAKILARAK YOLCULUK EDEN PATENLİ GENÇLER YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ. PATENLİ GENÇLERDEN BİRİNİN OTOBÜSTEN SARKARCASINA YAPTIĞI HAREKETLER DİKKAT ÇEKERKEN, GENÇLERİN OTOBÜS ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

BATMAN 09.11.2020, 12:40
Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Batman’da otobüsün arkasına takılarak yolculuk eden patenli gençler yürekleri ağza getirdi. Patenli gençlerden birinin otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler dikkat çekerken, gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman’da kentin en işlek caddesinde belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli iki genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına takılan patenli iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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