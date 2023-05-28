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Batman’da oy verme işlemi başladı
Batman’da Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için ilk oylar kullanılmaya başlandı.
BATMAN 28.05.2023, 09:48
Batman’da Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için ilk oylar kullanılmaya başlandı.
Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta saat 08.00’de başladı.
Batman’da sabahın erken saatlerinde sandık başına giden seçmenler, saat 08.00’i gösterdiği gibi oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.