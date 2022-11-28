Batman’da okulun oturma bankını çalan hırsız kamerada

Batman’da hırsız, bir okulun oturma bankını çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay; Batman Yeni Mahalle İlkokulu’nda meydana geldi. Gece saatlerinde Kimliği belirlenemeyen bir hırsız, okulun bahçesine girerek okula ait oturma bankını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.