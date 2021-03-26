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Batman’da okullara kar tatili

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 120’den fazla kırsal yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde ise okullar tatil edildi.

BATMAN 26.03.2021, 11:59
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Batman’da okullara kar tatili

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 120’den fazla kırsal yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesinde ise okullar tatil edildi.

Geçtiğimiz günlerde baharın gelişini kutlayan Batmanlılar, sabaha sürpriz kar yağışıyla uyandı. Hesapta olamayan kar yağışı, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde 120’den fazla köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu köylerde hayvan besicileri, kar üzerinde hayvanlarını besledi.
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