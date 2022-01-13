Batman’da okullar gönüllü polislere emanet

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde okul geçit görevlisi projesi başlatıldı.

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan okul geçit görevlisi projesi kapsamında öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gidiş ve dönüşlerinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında okullarda gönüllü öğrencilere ve öğretmenlere trafik eğitimi verildi. Böylece araç sürücülerinin okul ve yaya geçitlerindeki görevlilerin ikaz ve işaretlerine mutlaka uymaları gerekirken, yaya ve okul geçitlerinden geçen öğrencilere ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında okul geçit görevlileri tarafından tutulan tutanakların, ilgili birimlere teslim edilmesi halinde gerekli cezai işlem uygulanabilecek.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sertifika teslim töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kültür Mahallesini pilot bölge ilan ettiklerini söyledi. Çarpma kazalarının fazla olduğunu belirten Kıraç, “Ara sokakta hepiniz araç kullanıyorsunuz ve yol benim diyor geçiyorsunuz. Öbürü de benim diyor. Biriniz birinize orada çarpma suretiyle yaralamalı kazalar meydana geliyor. Bunların önüne geçmek için böyle bir çalışma başlattık” dedi.

Sertifika alan Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Kenan Gezmek, Emniyetin kendilerine bildirdiği şekilde görevi gönüllü olarak aldıklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğünün kendilerine güzel eğitimler verdiğini aktaran Gezmek, “Eğitimimizi tamamladık, sertifikamızı aldık. İnşallah bundan sonra okullarımız daha güvenli hale gelecek. Bunun için çalışacağız. Bunu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Üç aşamadan oluşan toplam 1,5 saat eğitim aldık” diye konuştu.