Batman’da öğrenciler enerji üretim tesisinde

Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Batman Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 81 ilde olduğu gibi Batman’da da bir dizi etkinlik düzenledi.

Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Batman Katı Atık Entegre Tesisinde gezinin ardından rehabilite edilen katı atık sahasına fidan dikildi.

2022 yılı ‘Dünya Ortak Evimiz Sıfır Atık Geleceğimiz’ sloganı çerçevesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta içi ve hafta sonu yapılacak etkinlik öncesi, öğrencilerle sağlıklı bir çevre yaşamına dikkat çekildi.

Öğrencilerin ilerleyen zamanlarda ev ve iş yerlerinde çevrelerindeki çöpleri ayrıştırarak atmaları, cinsine göre ayırıp farklı kutularda biriktirmeleri gerektiğine dikkat çeken tesis yetkilileri, “Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çöp sahamızda fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Batman’dan gelen tüm evsel atıkları ve ambalaj atıklarını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız tüm evsel atıklardan çıkan gazlar gaz balonunda birikiyor. Bu gaz ile de elektrik enerjisi elde ediliyor. Çöpten elektrik enerjisi elde edip sizlerin evlerinde kullandığınız, buzdolabı, televizyon, internet, bilgisayar gibi cihazlarınız çalışıyor. Sizler de çevre bilincine sahip olarak bizlere yardımcı olabilirsiniz” dedi.

Bir AVM önünde başlayan ve Atatürk Parkı’nda son bulan programda ‘Çevre Dostu Bir Yaşam’ sloganıyla bisiklet turu yapılarak farkındalık oluşturuldu. Bisiklet turuna Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan, Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Halime Bulut ile birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.