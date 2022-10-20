Batman’da öğrenciler 2 bin yıllık Anadolu lezzetlerini öğreniyor

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü öğrencileri, yöre yemeklerinin yanı sıra uzak doğu mutfağını uygulamalı olarak öğreniyor.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris ve akademisyenler, üniversitenin mutfak bölümünde sebzeli Çin makarnası ve harire tatlısını öğrencilerle uygulamalı olarak yaptı. Aşçılık ve mutfak sanatı bölümü öğrencileriyle birlikte öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle birleştirdiklerini söyleyen Rektör Demir, "Geleneksel bin yıllık, iki bin yıllık Anadolu kültürü yemeklerini bir arada harmanlayıp önümüzdeki zaman dilimi içerisinde uluslararası fuarlarda, uluslararası arenalarda birer dünya vatandaşı olarak alanında uzman bireyler olarak mezuniyetlerinde iş dünyasına hazırlanma imkanlarına şimdiden kavuşmuş oluyorlar. Batman Üniversitesi olarak bu alt yapıyı öğrencilerimize hazırlanmış olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Batman Üniversitesi Hasankeyf Meslek Yüksekokulu 2019’dan beri aktif bir şekilde eğitim ve öğretim hayatına devam ettiğini kaydeden Aşçılık Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Gül, "9 öğrenci ile başladıkları serüvenlerine 85 öğrenci ile yollarına devam ettiklerini söyledi. Gül, “Okulumuz da dünya mutfakları ve yöresel mutfakların yanı sıra Batman’a ait ürünleri de öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrenciler, öğrendikleri bu bilgileri ve donanımlarının hepsini sektörel deneyimlerine yansıtıyor. Bugün sebzeli Çin makarnası yaptık. Yine yöresel olarak da harire tatlısı yaptık” diye konuştu.

Hasankeyf Yüksek Meslek Okulu aşçılık programı ikinci sınıf öğrencisi Oğuzhan Oğuz ise dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlere de yer verdiklerini belirtti. Oğuz, “Bugün okulumuzda harire tatlısı ve Uzakdoğu mutfağından sebzeli noodle yaptık. Burada sektöre hazırlık yapıyoruz. Dünya mutfağı dahilinde ve sektörde bulunan yöresel lezzetlerin tamamı okulumuzda uygulamalı şekilde yapılıyor. Çocukluktan beri yemeğe ilgim var. Bunun üzerine okulda çeşitli bilgiler kattık. Hem de okulumuzun desteğiyle sektörde diğer arkadaşlarımla birlikte Didim’de çalışarak deneyim kattık” şeklinde konuştu.