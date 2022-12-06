Batman’da muhteşem görüntü: Sis bulutu ve ay yıldızlı bayrağın eşsiz uyumu

Batman’ın Kozluk ilçesinde oluşan yoğun sis bulutu, Dua Tepes’indeki bayrak ile bütünleşince seyrine doyum olmayan bir görüntü oluştu.

Kozluk’u 3 gündür etkisi altına alan yoğun sis, aynı zamanda seyrine doyum olmayan manzaralar da oluşturdu. Çarşı merkezindeki Dua Tepesinde bulunan al bayrak ve tepenin etrafını çevreleyen yoğun sis bulutu görenleri kendine hayran bıraktı. Aynı zamanda merkezden bakıldığında üçyol merkezinde oluşan sis denizi de ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Görselleri fotoğraflamak isteyen vatandaşlar çarşı merkezinin yolunu tuttu.