Batman’da minikler, en iyi itfaiye aracını tasarlamak için yarıştı

Batman’da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5 ve 6 yaş grubuna yönelik en iyi itfaiye aracı tasarım yarışmasında miniklerin tasarladığı araçlar takdir topladı.

Batman Ahmet Güneştekin Konferans salonunda yapılan sergi ve ödül töreninde atık malzemelerden tasarladıkları birbirinden güzel itfaiye araçlarını sergileyen miniklere, İtfaiye Müdürlüğü tarafından tablet, bisiklet ve benzeri ödüller verildi. Törende konuşan Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Gök, “Pandemi döneminde eğitimden uzakta kalan minik yavrularımızın el becerilerini geliştirmek, hayal güçlerini güçlendirmek ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olmak için böyle bir yarışma düzenledik. Bu yarışmada yer alan minik çocuklarımıza yangın ve yangın ihbar hattı ile ilgili bir bilinç oluşturulduğunu görmek bizleri sevindirmiştir. Bu yarışmada sergilenen modelleri gördüğümüzde çocuklarımıza fırsat verildiğinde neler yapabileceğini de görmüş olduk. Yarışmaya katılan bütün minik yavrularımız birinci oldu. Hem öğrencilerimizi hem de ailelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.