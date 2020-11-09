Batman’da metruk bina kontrollü bir şekilde yıkıldı

Batman Belediyesi kent merkezinde tehlike arz eden ve madde bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Batman Belediyesi meclisin aldığı kararla Batman merkez Belde Mahallesi 3230. sokakta bulunan metruk yapı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım kararı çıkarılan metruk yapıların yıkımının süreceği kaydedildi.