Batman’da meslek lisesi öğrencilerine iş sağlığı eğitimi

Batman’da 11 farklı mesleki lisede okuyan son sınıf öğrencisi 70 stajyer, Batman Belediyesi’nin 18 farklı biriminde görev alıyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimince yapılan ortak çalışma ile öğrencilerin staj gördükleri ortamda neler yapılması gerektiği, yasal hak ve sorumlulukları uzman eğitmenler tarafından anlatılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında teorik ve pratik eğitimlerin verildiği öğrenciler, mezun oldukları okullarının ardından çalışacakları ortamda bilgi sahibi olmasının önü açılıyor.

Batman Belediyesi konferans salonunda verilen eğitimden toplam 70 öğrenci faydalanırken öğrencilere; iş yerlerinde iş kazalarına karşı alacakları tedbirler, meslek hastalıkları, iş yerinde alınacak tedbirler, öğrenci hak ve sorumlulukları gibi konularda bilgi paylaşıldı.