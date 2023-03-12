Batman’da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Batman Valiliği tarafından ve Batman Lisesinin organizasyonuyla 12 Mart İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

Batman İl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Batman Lisesi öğretmenlerinden Abdülhamit Baran tarafından yapılan günün anlam ve önemini içeren konuşmanın ardından, "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Program; şiirlerin okunması, oratoryo ve müzik dinletisiyle devam etti. Geniş katılımlı anma programına Batman Vali Vekili Kadir Kılıç, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Aslan, TPAO Müdürü Mustafa Demir, il yöneticileri, STK’lar ile vatandaşlar katıldı.

Anma programı şiir, kompozisyon ve resim dalında ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından son buldu.

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi öğrencisi Nubahar Kaçak, İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birinci oldu.