Batman’da Mayıs ayında 39 bin 258 kişi uçtu

Batman Havalimanı, Mayıs ayında 39 bin 258 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Mayıs ayında Batman Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 39 bin 258 oldu. İniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 252 olurken, kargo, posta, bagaj trafiği ise 358 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.