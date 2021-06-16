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Batman’da Mayıs ayında 255 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,2 artarken, Batman’da konut satışları yüzde 12,8 arttı.

BATMAN 16.06.2021, 11:25
Batman’da Mayıs ayında 255 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2021 Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde konut satışları yüzde 16,2 artarken, Batman’da konut satışları yüzde 12,8 arttı.

Batman’da konut satışları 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 oranında artarak 255 oldu. Bu satışların 120’si ilk satış, 135’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut alanların yüzde 53’ü ikinci el konutları tercih etti. Batman’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 oranında azalarak 18 oldu. İpotekli satışın 12’si ilk satış, 6’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti.
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