Batman’da kurulan böğürtlen bahçeleri gençlerin yeni iş kapısı oldu

Batman’ın Sason ilçesinde GAP projesi kapsamında kurulan hibeli böğürtlen bahçeleri çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.

Kırsalda yaşayan gençlerin yıllarca köylerinde iş olmadığı için batı illerinde çalışmak için göç ettiğini belirten böğürtlen yetiştiricilerinden Mehmet Çaça, bölgede böğürtlen bahçeleri yayılırsa kırsaldaki gençlerin kendi köylerinde kalarak geçimlerini kolaylıkla sağlayabileceklerini söyledi. Çaça, “Bu böğürtlenlerin piyasası yeni açılıyor. Böğürtlenin piyasası tam açıldığı zaman bu çileklerden de daha iyidir, tütünden de daha iyidir. Bunun geliri de güzel. Mesela bunun dönümü ortalama bir tondan aşağı düşmüyor. Buda ne demek oluyor, buda 10 bin lira para demek oluyor. Mesela bir aile eğer üç beş dönüm ekebilirse bu otuz ile elli bin arasında bir gelir oluyor. Tekrardan da söylüyorum devletimizden talebemiz yine bu tür projeleri halka sunmasıdır. Gençlerimiz gurbete çıkacağına başka milletin kapısında çalışacağına hiç olmasa kendi memleketinde, kendi köyünde, kendi tarlasında rahat rahat çalışabilirler. Sonbaharda fidanları diktik etrafının çapalamasını ilkbaharda tekrardan yaptık. İçinde yabancı ot filan tutmasın diye. Fidanlara birebir eğer bakarsak bu bölgede gelmeyen hiçbir şey yok.Topraklarımız çok verimli. Yani böğürtlen olsun, çilek olsun, fıstık olsun hatta şu aşağı köylerimizde fındık dahi ekimine başladılar. Bu bölgede yetişmeyen hiçbir fidan yok, hiçbir ziraat yok. Dediğim gibi yani bu projelerin çoğalmasını istiyoruz. Mesela gençlerimiz batıya o kadar yöneleceğine en azından kendi imkanlarıyla, kendi tarlasında, kendi kapısında çalışacaklar. Ayrıca şimdiki kaymakamımız Abdullah Özadalı’dan il valimiz Hulusi Şahin’den, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’den bu tür projeleri istiyoruz” dedi.

"Başka yerde 10 lira kazanacağımıza, köyümüzde 5 lira kazanmaya razıyız"

Devletin verdiği destek sayesinde böğürtlen bahçeleri kurduklarını ifade eden yetiştiricilerden Şafi Çaça’da “İlçe kaymakamımızın verdiği destek ile böğürtlen bahçeleri kuruldu. Başka yerlerde gidip çalışmaktan çok daha iyidir. Yıllık geliri dönüm başı 10 bin liradır. Böğürtlen bahçelerinin ilçede daha fazla yayılmasını istiyoruz. Gidip başka kapılarda, elin kapısında çalışmaktansa kendi köyümüzde, kendi evimizde çalışmak istiyoruz. Başka kapılarda 10 kazanacağımıza burada 3 lira, 5 lira kazanmak bizim için daha iyi yetere ki destekler devam etsin” diye konuştu.

Başka bir yetiştirici Mehmet Bayındır’da artık gençlerin kendi bölgelerinde iş imkanına kavuşacağını söyledi. Bayındır, "Daha önce gençlerimiz büyük şehirlere giderlerdi. İzmir’e, İstanbul’a, Anakara’ya giderlerdi. Bu projeler sayesinde kendi köylerinde çalışmaya başladılar. Bu projeler devam ettirilirse gençlerimiz kendi evinde, kendi köyünde çalışır. Bazen haberlerde görüyoruz bu bölgeden batıya çalışmaya giden mevsimlik işçilerinin tıka basa araçlara bindirildiğini ve bazen de kazaların yaşandığını duyuyoruz. Şuanda vatandaşlara yüzde seksen civarında destek sağlanıyor. Bu destekler devam ederse gençlerimiz büyük şehirlere gitmekten vazgeçerler. Kendi köyünde kendi tarlasında çalışırlar” şeklinde konuştu.

Sason’da yetiştirilen böğürtlenler, başta doğu ve güneydoğu illeri olamak üzere, yurdun çeşitli illerine gönderilerek kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.