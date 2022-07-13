Batman’da Kurban Bayramını fırsat bilen vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Batman’da Kurban Bayram’ının ardından tatili fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti.

Batman’da 4 günlük bayramda kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar, bayram tatilini ise il dışından gelen misafiriyle birlikte Sason ilçesinde bulunan doğal güzellikleri ile ön plana çıkan piknik alanlarında kurban etleriyle mangal yaparak temiz havanın, doğanın tadını çıkardı. Sason ilçesine bağlı Kınalı mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, mangal yakarak, Mereto Dağı eteklerinden gelen çayda yüzmenin keyfini yaşadı.

Kurban Bayramı dolayısıyla tatili aileleriyle birlikte değerlendirmek için mesire alanında piknik yaptıklarını belirten vatandaşlardan Rahmi Alper, bayram tatilini fırsata çevirdiklerini söyledi. Alper, “Kurban Bayramı dolayısıyla ailelerimiz ve dostlarımız ile birlikte bu mesire alanına geldik. Bayramdan dolayı kendimize böyle küçük bir fırsat ayırdık. Bu tatili değerlendiriyoruz. Kınalı mesire alanı çok güzel ve ulaşımı kolay olduğu için buraya ailece geldik piknik yapıyoruz” dedi.

“Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan geldik”

Kurban Bayramı tatilini Batman’da bulunan aileleri ile birlikte geçirmek için geldiklerini belirten vatandaşlardan Eşref Akçil, tatili aileleriyle birlikte geçirmek için Sason ilçesinde bulunan mesire alanında piknik yapmaya geldiklerini söyledi. Akçil, “İstanbul’dan geldik. Kurban Bayramı dolayısıyla Batman’da bulunan ailemin yanına geldim. Batman çok sıcak Sason ilçesi biraz daha serin. Bizde ailece kınalı mesire alanına geldik. Çok güzel bir doğa alanı. Çok serin ve doğallığı bozulmamış bir yer. Burada ailece gelinip piknik yapılabilecek bir yer. Bu alanların korunması ve bizlerden sonraki nesillere doğal haliyle aktarılması lazım” diye konuştu.

“İlk defa böyle güzel bir yerde piknik yapıyorum”

Sason ilçesinde bulunan kınalı mesire alanına ilk defa geldiğini belirten vatandaşlardan Ercan Çelik’de “Burası Sason içme suyu arakasında bulanan doğal bir mesire alanı. Gerçekten çok güzel. Ben buraya ilk defa geldim, ama bundan sonra sık sık gelmeyi düşünüyorum. Çok serin suyu harika ve çok güzel bir doğası var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Batman çok sıcak olduğu için bunaldık”

Batman il merkezinden Sason ilçesindeki mesire alanında ailece piknik yapmaya geldiklerini belirten vatandaşlardan İrfan Akçil, Batman çok sıcak olduğu için bunalıma girmek üzere olduklarını ve Sason ilçesindeki serin piknik alanında serinlemek için geldiklerini söyledi. Akçil, “Batman çok sıcak. Neredeyse bunalıma girecektik. Burası çok serin. Bizde buraya tatil yapmaya geldik. Batman o kadar çok sıcak olduğu için çok bunalıma girdik. Ailece bu serin yerde tatile geldik” dedi.

Ailesi ile birlikte İstanbul’dan Batman’a geldiklerini belirten Enes Akçil’de “Ben ailem ile birlikte İstanbul’dan geldim. Burayı çok sevdim” ifadelerini kullandı.