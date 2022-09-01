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Batman’da Külliyeye gidecek yolun yapım çalışmalarına başlandı
Batman Belediyesi, yapımı devam eden Esentepe’deki Külliye inşaatı için yol açma, kot düşürme, dolgu yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.
BATMAN 01.09.2022, 12:50
Batman Belediyesi, yapımı devam eden Esentepe’deki Külliye inşaatı için yol açma, kot düşürme, dolgu yapım ve altyapı çalışmalarına başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü, 25 metre genişliğinde ve yaklaşık 350 metre uzunluğunda yapılacak yol açma ve yapım çalışmalarına başladı. Külliye için ana ve protokol girişi olarak açılan yol Gültepe Mahallesinde bulunan okullar bölgesi yolu ile birleştirilecek.
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