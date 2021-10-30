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Batman’da köy yolunu ulaşıma kapatan heyelan temizlendi
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekiplerince yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
BATMAN 30.10.2021, 11:40
Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekiplerince yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köy yolunda heyelan meydana geldi. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesiyle İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin köy yolunda yaptığı 3 saatlik çalışmayla yol tekrar ulaşıma açıldı.