Batman’da köy yoluna düşen dev kayalar paniğe yol açtı

Batman’da yamaçtan kopan dev kaya parçası köy yolunu ulaşıma kapattı. Kayanın düştüğü sırada yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı engellemiş oldu.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Akçalı köyü ile ilçe merkezi arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültüyle yola devrilen kayalar, köyde korku ve paniğe neden oldu. Kaya parçalarının düştüğü esnada yoldan geçen araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda kaya parçası yoldan kaldırıldı.

Kaya düştüğü anda yolda araç olmaması büyük bir faciayı önledi.