Batman’da köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi

Batman’da ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile Okulu" projesi dahilinde muhtarlara eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile Okulu" Projesi dahilinde aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi birçok konuda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi. Batman Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ‘Aile Okulu’ eğitimi ‘Aile Okulu’ Eğiticisi Ömer Çiftçi tarafından verildi.

Eğitimin düzenlendiği salonda muhtarların eğitimine katılan Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, verilen eğitimin muhtarlar sayesinde tüm tabana yayılarak her kademedeki vatandaşa ulaşacağını belirtti. Kurtaran, “Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Aile Okulu’ projesinin amacı geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü tehlike ve bağımlılığa karşı korumaktır." dedi.

Anne velilerin ağırlıklı olarak almasını arzuladıkları eğitimleri okulların önemli bir stratejik ortağı olan mahalle ve köy muhtarların da bu eğitimden faydalanması için planlama yapıldığını ifade eden Kurtaran, "Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarımızın daha sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulması hepimizin olduğu gibi mahalle ve köy muhtarlarımızın da önemli bir sorumluğudur. Biliyoruz ki eğitim ve öğretimin yapıldığı okullarımız tüm paydaşların iş birliği ile daha ileriye taşınabilir. Sizden bir talebimiz de mahallelerimizde ve köylerinizde ‘Aile Okulu’ eğitimlerinin önemini velilere anlatmanız ve bu eğitimi almayan velilerimizin kalmamasıdır. Eğitim camiasına sunacağınız katkılarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.