Batman’da korucu başkanına silahlı saldırı

Batman’ın Kozluk ilçesinde korucu başkanı Hamdullah Ergider, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgilere göre, korucu başkanı Hamdullah Ergider önceki akşam saat 18.00 sularında Yukarı Güneşli Mahallesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Göreve gitmek için evinden ayrılan Ergider, yolda araç içinde pusuda bekleyen 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişilerle aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu öğrenilen Ergider, saldırıyı yara almadan atlatırken, zanlılar ateş açtıkları araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırı sonrası inceleme başlatıldı.