Batman’da kişisel gelişim ve girişimcilik semineri düzenlendi

Batman Valiliği ve Batman Belediyesi organizasyonluğunda Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda Batmanlı gençlerle bir araya gelen iş adamı ve yazar Ziya Şakir Yılmaz, gençlere kişisel gelişim ve girişimcilik semineri verdi.

Kendi hikayesini ve tecrübelerini gençlere anlatan Yılmaz’ın seminerine Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp eşi ile birlikte katıldı. Batman’da yaşayan insanların eğitime çok ihtiyaç duyduğunu belirten Yılmaz, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan insanların eğitim konusunda doğu bölgelerine göre daha şanslı olduklarını söyledi. Yılmaz, “Bizlerin gönülden verme zamanı arkadaşlar. Bugün de keyifle buranın pırıl pırıl apaydınlık gençlerine, pırıl pırıl bakan insanlarına kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimi seminerini vermekten büyük mutluluk duydum. Seminer sonrası insanların gelip de teşekkür etmesi, bir şeyleri fark etmesi benim için çok büyük bir mutluluktu” dedi.

Seminer sonrası Vali Canalp, Yılmaz’a çiçek ve hediye takdim etti. Yılmaz ise seminere katılanlara kitaplarını imzalayarak hediye etti.