Batman’da ’Karantina günlükleri’ sergisi

Batmanın Kozluk ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Reşit Demir, karantina günlerinde yaptığı resimleri sergiledi. Resimler vatandaşlardan tam not aldı.

Korona virüs salını nedeniyle ülke genelinde getirilen dışarı çıkma kısıtlamalarında evde kalarak yağlı boya, linol, gravür baskılar, toz ve suluboya kullanarak aralarında meslektaşı şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’nın da resmi olan 45 farklı resim yapan Reşit Demir, resimlerini ’Karantina günlükleri’ temasıyla sergiledi.

Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya Ortaokulunda güzel sanatlar öğretmeni olan Reşit Demir, yaptığı resimlerin yöreye özgü olduğunu söyledi. Demir, “Bu sergide bulunan eserlerimin her biri Batman yöresine ait farklı konuları ifade etmektedir. Çalışmalarımda yöremizde çalışkan kadınların resimlerine yer verdiğim gibi Batman’ın güzel yerlerinin resimlerine de yer verdim. Resimlerimin beğenilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Batman Atatürk Parkı önünde açılan sergi, 3 gün boyunca sanatseverlere açık olacak.