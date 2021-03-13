Batman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Batman’ın Sason ile Kozluk ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Dün Batman’ın doğusunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ile Kozluk ilçelerine bağlı 70’ten fazla köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının bu sabah itibariyle etkisini kaybetmesiyle birlikte kapanan köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmalarına başlandı. İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerden edinilen bilgilere göre, Sason ilçe kırsalında kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında 3 kepçe, 1 dozer, 2 greyder ile çalışmalara devam ettiği, yol açma ve temizleme çalışmalarında da 11 personelin çalıştığı öğrenildi.