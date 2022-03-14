Batman’da kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim noktasına ulaşım kapandı

Batman’da 3 gündür aralıksız etkili olan kar nedeniyle 90 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Batman genelinde kar yağışı devam ederken, özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yer yer kar kalınlığı bir metreyi aştığı görüldü. Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 45, Kozluk ilçesinde 29, Gercüş ilçesinde 17 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yerleşim yollarında il özel idaresine bağlı şantiye ekiplerinin açma çalışmaları devam ediyor.