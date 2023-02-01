Batman’da kar kalınlığı 80 santimi geçti, 50 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Batman’da kar yağışı devam ediyor. Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı 21 köy ve 29 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman’da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolu, Yücebağ grup köy yolu ile Dörtbölük Grup köy yolu üzerinde bulunan 16 köy, 29 mezra ile Kozluk Armutlu grup köy yolu üzerinde bulunan 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın sürdüğü Sason ilçesinde, yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.