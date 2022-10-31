Batman’da kanser konulu panel düzenlendi

1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde Batman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığınca Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde kanser konulu panel düzenlendi.

Düzenlenen panelde Batman İl Sağlık Müdürü, uzman doktorlar ve birçok vatandaşlar katılım sağladı. Panelde sunumlar yapan uzman doktorlar, kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirdi. Özellikle erken teşhise vurgu yapan uzmanlar, kadınları erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerine davet etti. Panelde konuşan Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, kadınların muhtemel bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişimini henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan erken evrede tespit ettiklerini söyledi. Canpolat, meme kanserine bağlı ölüm hızını da bu şekilde düşürdüklerini belirtti.

Tüm illerde kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi olan KETEM’in kurulduğunu hatırlatan Batman İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, “Akabinde de aile sağlık merkezlerimiz yani ASM’lerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimiz yani SAHAM’larımız da bu program devam etmektedir. Sözü edilen bu merkezlerde Avrupa Birliği kalite standartlarında uygun olarak yine son dijital teknoloji mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde KKMM dediğimiz kendi kendine meme muayenesi eğitimi verilmekte ve konuyla ilgili broşürler dağıtılmaktadır. Ulusal kanser kontrol programımızda tarama stratejilerin yanı sıra korunma ve önlenme programları ve halkı konuya ilişkin bilinçlendirilmesi çalışmaları da etkili olarak yürütülmektedir. Kadınlarımız meme kanseri risk faktörlerini, belirtilerini, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendiriliyor. Kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmektedir” dedi.

Batman’da yaşayan 40 yaşında 4 çocuk annesi olan Rukiye Tezel, 14 sene önce meme kanserine yakalandığını ve erken teşhis sayesinde atlattığını söyledi. Ev hanımı olduğunu söyleyen Tezel, tedavisine hiç korkmadan devam ettiğini ve doktorların bu konuda çok merhametli ve şefkatli davrandıklarını belirtti. Tezel, “Ben yeter ki iyileşeyim çocuklarımın başında olayım diye düşündüm. Her sabah çocuklarımı uyandırmak bana mutluluk verdi. Kahvaltılarını hazırlamak, okula göndermek onların başında olmak benim için her şeydi. Hastalık hiçbir şey değildi benim için böyle atlattım” şeklinde konuştu.