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Batman’da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

BATMAN’DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, 69 KİLOGRAM GÜMRÜK KAÇAĞI NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

BATMAN 09.11.2020, 11:52
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Batman’da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerince çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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