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Batman’da kaçak binalar yıkılıyor

Batman Belediyesi, daha önce belirlenen kaçak binaların yıkımına başlıyor.

BATMAN 22.09.2021, 10:48
Batman’da kaçak binalar yıkılıyor

Batman Belediyesi, daha önce belirlenen kaçak binaların yıkımına başlıyor.

Batman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Batman merkezde toplam 625 Bin 492 metrekare olan ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı kaçak yapıların yıkım hizmet alımı için ihale açtı. 20 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan ihalenin sonuçlanmasının ardından kent merkezinde daha önce kaçak olduğu açıklanan binaların yıkımına başlanacak. Batman belediyesi tarafından yapılan kontrollerde, kent merkezinde bazı binaların kaçak olduğu tespit edilmiş ve binalara astığı pankartlarla kaçak olduklarını ilan etmişti.

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