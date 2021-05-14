Batman’da jandarma şehit yakınlarını yalnız bırakmadı

Batman’ın Sason ilçesinde şehit yakınlarını yalnız bırakmayan jandarma personelleri, şehit yakınlarıyla birlikte şehitlikleri ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınlarıyla birlikte şehitlikleri ziyaret eden jandarma personelleri, bayramda da şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Jandarma ekiplerinin buldukları her fırsatta kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten gazi Cuma Soner, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da jandarma ekipleri sayesinde kendilerini yalnız görmediklerini ve hatırlandıkları için çok mutlu olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.