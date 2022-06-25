Batman’da istihdam sağlayan firmaya ödül verildi

Batman’da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yeni ve ilave yatırım yaparak istihdam sağlayan Ekremoğulları firmasına yatırım ve istihdam ödülü verildi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde Ekremoğulları adına verilen ödülü alan Esat Ekremoğlu, yaptığı konuşmada, Batmanlı gençlere daha fazla iş imkanı sağlamak adına iş alanlarını genişleteceklerini belirterek, işsiz gençlere yönelik istihdamlarının devam edeceğini belirtti. İstihdam sağlayan firmaların desteklendiğini belirten Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Besim Eviz’de konuşmasında Batman’ın son 10 yılda yatırımlarda, sanayileşmede, üretimde, istihdamda ve ihracatta ciddi hamleler yaptığını söyledi.