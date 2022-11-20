Batman’da iki yılda 621 bin metrekare alan taşla döşendi

Batman Belediyesi; asfalt, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, refüj ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürdüğünü kamuoyuyla paylaştı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yol iyileştirme çalışmasının yanı sıra imara açılan alanlarda yol açma, asfalt öncesi çalışma ve asfalt çalışmalarının ardından kilit taşı ve bordür taşı çalışmalarını kentin farklı noktalarında yapıyor. Kış sezonu öncesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda; asfalt, asfalt yama, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, refüj ve kaldırım yenileme hizmeti devam ediyor” denildi.

Farklı noktalarda eş zamanlı olarak başlatılan çalışmalarda kilitli parke taşı döşeyen ekipler, iki yılda kent genelinde 621 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini açıkladı.