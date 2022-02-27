Batman’da İdlib şehitleri unutulmadı

Suriye’nin İdlib şehrinde Esad rejimi ve destekçisi olan Rus ordusunun yapmış olduğu hava saldırısında şehit olan 36 Mehmetçik, Batman’ın Sason ilçesinde anıldı.

27 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağatur ve onunla birlikte 35 asker, şehit Bağatur’un memleketi Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde 3 dilde Mevlid-i Şerif okundu. Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan Mevlid-i Şerif’in ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından şehit Cuma Bağatur’un Erdemli Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret eden şehit yakınları, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, dünyada nerede bir mazlum zora düşerse, gözyaşı dökerse kahraman Mehmetçiğin o gözyaşlarını silmek için orada olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti. Çelik, “Zalimin karşısında dimdik duran ordumuz, Suriye’de gözyaşı döken mazlumların yanında yer almaya çalıştığı sıralarda katil Esad rejimi ve onun yanında yer alan Rus ordusu tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için bugün bir program düzenledik. Bayrağımız, ezanımız, Kur’anımız ve milletimiz için canını feda eden, şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi unutturmayacağız. Allah bütün şehitlerimize merhamet, ailelerine sabrı cemil versin” dedi.

Anma programına Sason Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, ilçedeki şehit yakınları, gaziler, Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve İdlib şehidi Cuma Bağatur’un ailesi katıldı.