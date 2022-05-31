Batman’da hırsızlık suçundan 47 kişi yakalandı

Batman’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 47 şahıs yakalandı. Şahıslardan 28’inin yargılanması devam ederken 19’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 1-29 Mayıs tarihleri arasında 41 ayrı hırsızlık olayının meydana geldiği bildirildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri esnada suçüstü olarak 20 ayrı hırsızlık olayının faili 26 şahıs, olay yerinde elde edilen bulgular ve parmak izinden tespit edilen 2 ayrı hırsızlık olayının faili 2 şahıs, kamera incelemeleri ve sokak araştırmalarından tespit edilen 19 ayrı hırsızlık olayının faili 19 şahıs olmak üzere toplam 47 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Yakalanan şahıslardan 28’i adli kontrol kararı doğrultusunda yargılanmalarına devam ettiği, 19 şahsın ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği ifade edildi.