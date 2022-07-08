Batman’da hırsızlara bayram öncesi şok baskın

Batman’ın Sason ilçesinde son zamanlarda ev ve iş yerlerinde artan hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlara yönelik huzur operasyonu düzenledi.

Gelen hırsızlık ihbarları neticesinde harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu ilçede çeşitli iş yeri ve evlerden hızlık yaptıkları şüphesi ile şahısların adreslerinde yaptığı baskınla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sason İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen şahısların yakalanması vatandaşların bayrama rahat girmesini sağladı.