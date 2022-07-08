Batman’da hırsızlara bayram öncesi şok baskın

Batman’ın Sason ilçesinde İlçe Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlık olaylarına yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaptığı incelemelerin ardından fiziki ve teknik takip başlattı. Çeşitli iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen şahısların adreslerine yapılan baskınla 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sason İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen başarılı çalışmalar ve operasyonlar neticesinde, evden hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen şahısların yakalanması vatandaşların bayrama rahat girmesini sağladı.