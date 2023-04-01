Batman’da hırsızlar su sayaçlarını çaldı

Batman Bahçelievler Mahallesinde hırsızlar bir binanın su sayacını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Bahçelievler Mahallesi 1601 Sokakta meydana geldi. 3 katlı müstakil bir binaya giren hırsızlar, giriş katında bulunan su sayaçlarını sökerek kayıplara karıştı. Bina sakinleri tarafından sabahleyin fark edilen hırsızlık olayı polise ihbar edildi.

Polis sayaç hırsızlığı ile ilgili inceleme başlattı.