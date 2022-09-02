Batman’da hava koşullarına uygun durak yapılıyor

Batman Belediyesi, bölgenin hava koşullarına uygun olarak tasarlanan modern yeni durakları vatandaşların hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölge hava şartları göz önünde bulundurularak hazırlanan uzun ömürlü Ultraviyole Solit çatılar sayesinde durakta bekleyen vatandaşlar, ısıdan daha az miktarda etkilenecek.

Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı AR-GE çalışmalarıyla birlikte 75 yeni durağın yanı sıra diğer tüm durakların da bakımını yapıyor. Batman Belediyesi, başta imara açılan yeni yaşam alanları olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalara kapalı tip durak montajı yapacak.

22 otobüs hattında 79 otobüs ile toplu taşıma hizmeti veren Batman Belediyesi, uzun ömürlü ve dayanıklı olan reklam panellerini de Batmanlıların hizmetine sunuyor.

Batman Belediyesi, otobüs duraklarının; yaşlı, engelli, hamile veya çocuklu ailelerin de rahatlıkla oturup dinlenebileceği alanlar olması nedeniyle çalışmalarına hız verdi.