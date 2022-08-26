Batman’da halkın güvenliğini tehdit eden kaçak yapılar yıkılıyor

Batman Belediyesi, kent merkezinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek amacıyla yaptığı denetimlerde halkın güvenliğini tehdit eden kaçak yapıları yıkıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye imar sınırları içerisinde bulunan Tilmerç Mahallesi’nde ruhsatsız kaçak ek kat yapıldığını tespit etti. Çıkarılan yıkım kararının ardından çevrede güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Belediye Zabıta ekiplerinin de destek verdiği yıkım sorunsuz bir şekilde başladı.

Batman Belediyesi, kaçak ve yapı izin ruhsatı olmayan inşaatların mevzuat gereği yıkılacağını ve ruhsatsız yapılara asla müsaade edilmeyeceğine dikkat çekerek, “Ekiplerimiz 24 saat esaslı sürekli kaçak ve ruhsatsız yapıları denetliyor. Batman büyükşehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentimizde sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak amacıyla, çarpık kentleşme ve imar kirliliğine yol açan kaçak yapılara karşı mücadelemiz kararlı ve tavizsiz şekilde devam edecek” açıklamasında bulundu.